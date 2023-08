Am Fong misst de Staatsrot, wéi en elo besteet, ofgeschaaft ginn.

Dat fuerderen déi Lénk um Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz, no rezente Revelatiounen op reporter.lu.

D’Online-Noriichteportal hat d’lescht Woch gemellt, datt de Staatsrotmember Lucien Lux sengem Geschäftspartner Flavio Becca en Avis weider geschéckt huet, iert dëse publizéiert gouf. Et goung dobäi ëm den Avis zum Virage ambulatoire, deen de Promoteur aus geschäftleche Grënn wuel interesséieren dierft.

Et misst ee sech d’Fro stellen, ob et sech hei net ëm oppe Korruptioun géing handelen, esou de Marc Baum vun déi Lénk.

De Marc Baum vun Déi Lénk

"Ech mengen, datt de Parquet wierklech misst enquêtéieren, ob dat do net offe Korruptioun ass. Wann een 300.000 Euro vun engem Client kritt an et gëtt een deem enge Client en Avis virun der Zäit weider, ob dat net offe Korruptioun ass. Dat ass net um mer ze tranchéieren, mee ech mengen, datt do wierklech de Parquet awer misst saiséiert ginn. Ech mengen d'ailleurs och[...], datt wann de Lucien Lux e Fonken Éier an der Panz hätt misst e selwer demissionéieren aus dem Staatsrot."

Déi ganz Affär géing awer och op strukturell Problemer vun der Héijer Kierperschaft hindeiten, déi net transparent an ze vill politiséiert wier an d’Interesse vun enger gehuewener Gesellschaftsschicht vertriede géing. D’Oppositiounspartei proposéiert e Staatsrot, deem seng Member zur Hallschent vun der Chamber an zur Hallschent vun der Zivillgesellschaft bestëmmt ginn.