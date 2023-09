ILRES, an Zesummenaarbecht mat RTL, sicht aktiv no Mataarbechter, déi Lëtzebuergesch schwätzen.

Är Missioun géing doranner bestoen, den 8. Oktober 2023 vun 13:30 Auer u bei e Walbüro ze goen, deen Iech zougewise gëtt, an déi offiziell Publikatioun vun de Resultater vun dësem Walbüro ofzewaarden, déi am Laf vum Nomëtteg oder am Ufank vum Owend annoncéiert ginn. Nodeems d’Resultater vun dësem Büro annoncéiert goufen, musst Dir direkt bei ILRES uruffen, fir d'Resultater ze kommunizéieren. Als Agent sinn dat heiten all d'Aufgaben, déi Dir erfëlle misst:

Fir all Agent gutt op dëse Projet virzebereeden, gëtt eng Informatiounsversammlung an der Woch vum 2. Oktober 2023 zu Bertrange (Bartreng) ofgehalen, bei der all Agent matmaache muss. (Dauer max. 1 Stonn)

E Sonndeg, 8. Oktober bis spéitstens 13:30 bei den zougedeelte Büro goen, do waarde bis dass d'Auszielung vum Büro fäerdeg ass, an d'Resultat un ILRES ze kommunizéieren. D'Auszielung sinn tëscht 17:00 an 19:00 eriwwer. An en puer Ausname sinn si réischt e bëssi méi spéit fäerdeg.

Wärend dem 8. Oktober per Telefon ze erreeche sinn, tëscht 9:00 Auer moies bis zum Schluss vun der Auszielung vum Büro.

D’pauschal Remuneratioun ass 125 Euro.

Mir beméien ons, esou wäit et méiglech ass den Enquêteuren ee Walbüro zouzeweisen, deen no un hirem Wunnsëtz ass, kënnen awer näischt garantéieren. Wann Dir interesséiert sidd, mellt Iech virum 22. September iwwer den ILRES-Site.