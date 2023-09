D'Pandemie war eng vun de groussen Erausfuerderungen, mat deenen een an de leschte Joren an der Educatioun ze dinn.

Allerdéngs net déi eenzeg, huet de Ressortminister Claude Meisch en Donneschdeg de Mëtteg ënnerstrach, wéi en de Bilan vun dëser Legislaturperiod gezunn huet.

D'Bildungspolitik wier e Beräich an deem een ëmmer virun neien Defise géif stoen, ee Beispill vu villen ass de Rekrutement vu qualifizéiertem Personal. De Claude Meisch ënnersträicht, datt een do an deene leschte Jore gutt virukomm wier.

Um qualitative Plang

An de Grondschoulen hätten nämlech an Tëschenzäit 96 Prozent vun de Leit e Bachelor.

2017 wieren dat just 87 Prozent gewiescht, mä och um quantitative Plang wiere Fortschrëtter gemaach ginn, esou den Educatiounsminister.

"D'Croissance vum Personal war däitlech méi staark wéi d'Croissance vun de Schüler. D'Schüler si vun 2017 bis 2021 ëm 4,1 Prozent gewuess, d'Intervenanten ëm 12 Prozent."

D'Intervenanten, dat sinn Enseignanten, Educateuren, mä och anert Fachpersonal.

Elo wier een Intervenant am Duerchschnëtt fir knapp 9 Schüler responsabel. Dat wier en absolutte Rekordwäert an der OECD, freet sech de Claude Meisch. Als Ressortminister ass hien zum Beispill och houfreg op déi ëffentlech international Schoulen, déi an Tëschenzäit zu Lëtzebuerg hir Dieren opgemaach hunn. International Schoule wieren net méi just fir déi Kanner, deenen hir Elteren sech dat kéinten a wéilte leeschten.

"Haut ass et esou, datt d'Europaschoulen an och aner international Programmer jidderengem opstinn. All Kand huet haut d'Méiglechkeet, fir vun deenen Curriculaen ze profitéieren. Et si sechs international ëffentlech Europaschoulen, déi opgaange sinn. Mir hunn eng international Schoul, déi sech op e brittesche Programm baséiert, mir hu Schoulen, déi bidden den internationalen Baccalaureat am Engleschen un."

De Claude Meisch ass awer der Meenung, datt d'Schafe vun internationalen ëffentleche Schoulen net déi eenzeg Äntwert op d'Diversitéit vun de Schüler dierft bleiwen. Deen traditionelle Schoulsystem misst sech och a Fro stellen a kucken, wéi en eng gewësse Flexibilitéit kann ëmsetzen, déi et aktuell just an den internationale Programmer gëtt.

Bilan Educatioun / Reportage Dany Rasqué

Kritik vun der CSV

De Claude Meisch huet d’Bildungsoffer zwar diversifizéiert, awer net verbessert. Kritiséiert d’CSV Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen. "Hien huet sech ëmmer den einfache Wee gesicht. Hien huet zum Beispill ganz vill nei Europaschoulen opgemaach, amplaz datt hien eis ëffentlech Schoule gestäerkt an do de Sproochenunterrecht ugepaakt an deen ugepasst hätt. Méi Choix fir de Schüler. Dat huet hie sech net getraut, unzepaken. Dat wären Diskussioune ginn."

Amplaz den Enseignantsberuff méi attraktiv ze maachen, hätt den Educatiounsminister op Quereinsteiger gesat. Eng weider Datz vun der CSV: "D’Bildungsschéier geet nach ëmmer weider auserneen. Och do rëm eng Kéier vill Schaumschléierei. Hien huet eng Hausaufgabenhëllef versprach, déi stoung och am Koalitiounsaccord. Wat ass awer komm? Just eng Surveillance, déi en awer gutt verkaf huet. Mä déi Surveillance, déi hätt hie scho misse viru Jore bréngen."