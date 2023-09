En Donneschdeg an e Freideg gouf direkt op enger Partie Plazen uechtert d'Land agebrach, et gouf eng Persoun iwwerfall an zwou anerer beklaut.

Ugefaange mat der Nuecht op en Donneschdeg, wéi en Onbekannten e puer Meter Drot vun engem Chantier op der Wecker Gare geklaut huet. Een aneren Déif hat dann eng Partie Saachen aus engem Auto an der Route de Gilsdorf zu Dikrech geklaut.

En Donneschdeg de Moie krut d'Police da gemellt, dass eng Rei Géigestänn aus engem Chantierscontainer am Stater Garer Quartier geklaut goufen an och an e Fitnessstudio an der Hollerecher Strooss gouf agebrach. Iwwerdeems hat de Besëtzer vun engem Auto an der Rue de la Semois en Déif iwwerrascht, wéi dëse grad amgaange war, d'Gefier ze duerchwullen.

Géint der Mëtteg haten dann 2 onbekannten Täter d'Dier vun engem Appartement an der Rue de Buschdorf zu Béiwen opgebrach. Den éischten Erkenntnisser no hu si Bijoue geklaut.

An och an eng Partie weider Gefierer gouf en Donneschdeg agebrach: Dat war an der Rue Edmond-Jean Klein zu Dikrech, um Terrain vun enger Entreprise an der Montée Willy Goergen zu Steesel an an der Rue de Hagen zu Stengefort de Fall.

En Donneschdeg am Nomëtteg gouf dann eng Jugendlech zu Esch op der Gare vun zwou jonke Fraen iwwerfall a krut den Handy ofgeholl. Béid Frae konnten nom Iwwerfall net ermëttelt ginn.

Géint 17 Auer krut d'Police dann en Déifstall zu Iechternach gemellt. Hei hat d'Affer den Handy a seng Schlëssel geklaut kritt. D'Beamte vun der Police hunn den Täter awer relativ séier fonnt. Iwwerdeems gouf an engem Bus um Kierchbierg e Portmonni geklaut. Och hei gouf den Täter séier ermëttelt.

Donneschdegowes haten dann Onbekannter Bijouen aus engem Appartement an der Rue Collart zu Stengefort geklaut.

An der Nuecht op e Freideg hat dann een Onbekannten d'Scheif vun engem Auto an der Rue Adophe zu Hollerech ageschloen. Hien ass awer geflücht , wéi den Alarm vum Gefier lassgaangen ass. Iwwerdeems krut d'Police e Freideg de Moie gemellt, dass eng Posch aus engem Auto an der Rue Alphonse Munchen zu Hollerech geklaut gouf.

Schliisslech hat e Brigang d'Fënster vun engem Gefier an der Cité Morisacker zu Colmerbierg ageschloen an dëst duerchwullt.