Auxerrois a Pinot Gris sinn déi éischten Zorten, déi gepléckt ginn. Och dëst Joer rechent ee mat enger gudder Qualitéit a Quantitéit.

D'Sonn déi leschte Wochen hätt den Drauwe gutt gedoen.

Et géif elo gëlle séier an de Wéngerten ze schaffen. Ronn ee Mount laang wäert d'Lies daueren. Em den 11.Oktober misst et fäerdeg sinn.