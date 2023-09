Den zoustännege Minister Henri Kox huet en Donneschdeg op enger Pressekonferenz an der Policeschoul um Findel de Bilan vun de leschte Jore gezunn.

Zanter 2020 schaffe 780 Persoune méi bei der Police. Dat sot de Policeminister, deen anengems no vir kuckt, wéi een d'Police nach weider stäerke kann. Et wieren enorm Efforte gemaach ginn, an net just nei Leit forméiert an agestallt ginn, mee och d'Infrastrukture wieren ausgebaut ginn a méi op Digitalisatioun gesat ginn. D'Efforte missten awer weider gefouert ginn. Fir d'nächst Joer sollen dohier nach emol 160 zousätzlech Leit rekrutéiert a forméiert ginn, huet de Policeminister betount.

© Didier Weber / RTL

