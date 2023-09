D'Maschinn aus Malaga hat um Donneschdeg eng Stonn Verspéidung an huet wéinst geplangten Aarbechten un der Pist um Findel op Léck ëmgeleet ginn.

U sech waren déi Aarbechte schonn um 23 Auer virgesinn, mee fir d'Landung vun 3 Luxair-Flich, déi wéinst schlechter Meteo Verspéidung haten, gouf mam Chantier bis Mëtternuecht gewaart. De Vol aus Malaga war awer fir no Mëtternuecht annoncéiert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Bezugnehmend auf die Umleitung des Fluges LG 662 am 21.09.2023

Der Luxair-Flug LG662 von Malaga nach Luxemburg am Donnerstag, 21. September, musste zum Flughafen Lüttich umgeleitet werden.

Die Betriebszeiten des Flughafen sind täglich von 06:00 bis 23:00. Noch dazu fanden am 21.09.2023 planmäßige und angekündigte Arbeiten an der Start- und Landebahn statt. Aufgrund überwiegend witterungsbedingter Verzögerungen einiger Flüge wurden die Arbeiten später gestartet, um die Landung u.a. von 3 Luxair Maschinen (LG 8904, LG 3838, LG 886) auch nach 23:00 Uhr zu ermöglichen und Umleitungen zu vermeiden. Dass die erst nach 00:00 Uhr angekündigte Maschine nicht mehr in Luxembourg landen konnte war unvermeidlich.

Luxair und lux-Airport stellen gemeinschaftlich klar, dass es sich nicht um eine Landeverweigerung aufgrund von wenigen Minuten Verspätung handelte, sondern eine deutlich mehr als einstündige Verspätung die leider unweigerlich und im Einvernehmen beider Unternehmen zur Umleitung führte.