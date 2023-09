Mir presentéieren iech am Magazin déi jéngste Kandidaten a Kandidatinne vun all de Lëschten am Kader vun de Chamberswalen den 8. Oktober.

Kuerz a Knapp hu mir elo déi jéngste Kandidate vun 10 Parteie kennegeléiert. Haut ass et dann um Jeff Steichen, de 19 Joer ale Bauer bedreift Ackterbau an huet Mëllechkéi um Betrib. An der Schoul war hien am Schülercomité aktiv, elo steet hie bei Fokus op der Lëscht am Bezierk Norden. Fir de Jeff Steichen ass et déi éischte Kéier, dass hien an de Wale mat dobäi ass, politesch engagéiert hien sech zanter leschtem Joer. Fir de kuerz a knappen Interview hu mir hien op sengem Betrib getraff.

Numm: Jeff Steichen

Alter: 19 Joer

Partei: Fokus

Gemeng: Groussbus-Wal

Bezierk: Norden

Beruff: Bauer

Hobbyen: President vum Grupp Zucht bei de Lëtzebuerger Jongziichter

