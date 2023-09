GAFI, sou den Numm vum Expertegrupp vum vum Conseil de l’Europe, deen d’Mesurë géint d’Geldwäsch an d’Finanzéierung vum Terrorismus ënnert d’Lupp hëlt.

Dee stellt e Mëttwoch de Moien an der Chamber seng Evaluatioune vir.

De GAFI hat schonn am Juni de Rapport ugeholl, aus deem ënnert anerem ervirgeet, datt Lëtzebuerg gréisstendeels konform mat de Fuerderunge vum GAFI wier an d’Mesurë géint de Blanchiment gutt Resultater géinge bréngen.

Allerdéngs misst de Grand-Duché sech nach méi Moyennë ginn, fir besser kënne komplex Fäll opzedecken, iwwert déi z'enquêtéieren a se juristesch ze poursuivéieren. De Generaldirekter vun der Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz, der CSSF, hat dës Analys d'lescht Woch hei op RTL gedeelt. Dem Claude Marx no wieren d'Leit vun der Police, vun der Cellule de Renseignement financier vum Parquet oder nach d'Untersuchungsriichter "ganz motivéiert", mee et kéint een do nach "opstocken".

2010 war Lëtzebuerg nach op eng ''Gro Lësch't' vu Länner gesat ginn wat der Reputatioun vun der Finanzplaz geschued hat.