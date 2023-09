Am Stauséi ginn et Bloalgen. Dat op der Héicht vun der Rommwiss. Deemno ass et hei bis op Weideres verbueden, schwammen ze goen.

D‘Santésdirektioun recommandéiert, och d‘Déieren hei kee Waasser drénken ze loossen, net ze fëschen ze goen, a keng Waassersportaarten hei ze maachen. Cyanobakterien - ëmgangssproochlech Bloalge genannt - kënnen Toxinne produzéieren, déi fir Mënsch an Déier kënne geféierlech ginn. Symptomer gi vu Kappwéi, iwwer Iwwelzegkeet bis zu Verbrennungen un der Haut. Links PDF: Bloalgen