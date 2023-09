An der Lokalpolitik ass et dann d'Nouvelle vum Doud vum Mike Hieff. Hie souz vun 2005 bis dëst Joer fir d'LSAP als Conseiller am Wëlzer Gemengerot.

De Mike Hieff war och eng Zäit laang President vum Organisatiounscomité vum Geenzefest. Dëst Joer war hien net méi an de Wëlzer Gemengerot zeréckgewielt ginn.