Bei zwee Passanten huet den Hond dunn och tatsächlech ugeschloen, sou dass d’Persoune kontrolléiert goufen. Bei enger Persoun gouf eng kleng Quantitéit Haschisch fonnt, bei der anerer Persoun sinn e puer Bullen Haschisch a Boergeld zum Virschäin komm. Bei enger Hausperquisitioun bei der lescht genannter Persoun, goufen dunn nach eemol eng kleng Quantitéit Haschisch, en Handy a weider Drogenutensilie fonnt.
De Parquet huet d’Festnam vum Mann ordonnéiert a koum och e Samschdeg de Muere virun den Untersuchungsriichter. Handy, Boergeld, Drogen a Geschier gouf saiséiert. Déi aner Persoun gouf protokolléiert, konnt de Policebüro awer kuerz drop verloossen.