Am Kader vum Sensibiliséierungsmount "Pink Oktober" hu mir mat enger Fra geschwat, déi d'Diagnos Broschtkriibs krut a sech nees ganz nei kenneléiere misst.

Eng Saach stellt d’Kim Schortgen nach virum Interview kloer: "Ech maachen dat hei net, well ech Matleed wëll." Datt et hir net ëm Matleed geet, weist sech wärend dem Gespréich ëmmer nees. Villméi wëll d'Kim Schortgen, déi mat hiren 52 Joer dem Doud scho ganz no koum, sensibiliséieren. Si wëll verhënneren, datt aner Leit hir Feeler widderhuelen, a gläichzäiteg awer och anere Betraffenen Hoffnung maachen: Et gëtt ee Liewen nom Kriibs. Och wann et villäicht net ganz dat ass, wat ee virdru kannt huet.

Virun hirer Diagnos war d'Kim Schortgen kaum ze stoppen. Elengerzéiend Mamm, vollzäitbeschäftegt, am Benevolat aktiv, vill uechter d'Welt ënnerwee an onheemlech sportlech. Donieft huet si no hirem kranke Papp gekuckt an hat ee gutt gefëllte soziale Kalenner. Bei den Dokter ass si allerdéngs ni gäre gaangen. Dat hätt si deemools als "Zäitverloscht" ugesinn, erënnert sech d'Kim Schortgen.

Aarbecht, Benevolat, Vakanzen - virun hirer Diagnos war d'Kim Schortgen ëmmer um Dill. / © Kim Schortgen

Schonn zanter Joren huet hire Gynekolog si gedirängelt, dach endlech an eng Mammographie ze goen. "Ech sinn awer all Joer net gaangen, an ech krut all Joer nees gejaut." D'Kim Schortgen ass adoptéiert, esou datt et vun hir keng Informatiounen zu méiglechen Ierfkrankheete gëtt. 2021 huet si hire 50. Gebuertsdag gefeiert, a krut domat och d'Invitatioun vun der Santé, um Mammographie-Programm deelzehuelen. "Ech hunn d'Invitatioun ëmmer nees gekuckt a bemol hunn ech mer geduecht: 'Verwinnte Quetsch. Du liefs an engem Land, wous de dat gratis kriss. Ee Land, wou sech suergt. Elo mëss de dat.'" Et war eng Decisioun, déi hir sollt d'Liewe retten.

Diagnos: Broschtkriibs

D'Kim Schortgen ass eng vu bis elo ronn 2.900 Fraen, bei deenen am Kader vum Screening-Programm Broschtkriibs entdeckt gouf. Ufanks war bei hir just vu "Micro-Calcificatiounen" rieds, déi operativ missten erausgeholl ginn. Déi fënnef kleng Verhäerdungen hat der Kim Schortgen hire Gynekolog beim Oftaaschten e puer Woche virdrun nach net spiere kënnen.

Wat d'Operatioun méi no koum, wat d'Dokteren awer méi besuergt waren. Bemol stoung d'Wuert "Mastektomie" am Raum. No der Operatioun, an där der Kim Schortgen eng Broscht erofgeholl gouf, huet eng Analys d'Sécherheet ginn: et handelt sech ëm eng besonnesch aggressiv Zort Kriibs, déi sech séier ausbreede kann.

Fir d'Kim Schortgen war et d'Enn vum Liewen, wéi si et kannt huet. Matten an der Covid-Pandemie ass si bemol zu enger héichvulnerabler Persoun ginn. Gestreet hat den Tumor bei hir glécklecherweis nach net, a fir datt dat esou sollt bleiwen, krut si dunn awer och nach eng Chemotherapie an eng Immuno-Therapie verschriwwen. "Do geet engem ganz vill duerch de Kapp. Dat Silvester [2022] war net schéin. Et goung vu Roserei bis zur Verzweiwlung. Do souz ech ganz vill heiheem an hu mat der Welt gestridden, ech hu mat mir gestridden."

Et war eng grouss Ëmstellung. Soss ëmmer um Dill hat d'Kim Schortgen bemol net méi déi Energie, déi si vu sech gewinnt war. Wou fréier Aarbecht a benevole Aktivitéiten waren, war elo all Freidegmoien de Rendez-vous an der Chemotherapie. "Ech sinn aus dem Hamsterrad geflunn bis op Timbuktu. An da setzt ee fir d’éischt emol eng Zäit doheem, et leckt ee sech d’Patten an et bedauert ee sech ganz vill selwer. Einfach och deen Ajustement vum Rhythmus."

© Kim Schortgen

D'Krankheet huet net just den Dagesoflaf diktéiert, mee geschwënn och d'Coiffure an esouguer d'Produiten, déi am Buedzëmmer stoungen. "Ech hunn eng Broscht erofgeholl kritt. Dat hunn ech wechrationaliséiert kritt, nom Motto – du liefs jo nach, sief frou. Soss wiers de mat zwou Brëscht begruewe ginn, dann et ass besser, du liefs elo mat enger. Mä d'Hoer, dat war schwéier." D'Kim Schortgen hat sech d'Hoer schonn um Ufank vun der Chemo ganz kuerz schneide gelooss, ma wou se du vum selwen ausgefall sinn, war et dann awer anescht, wéi wou si nach d'Kontroll hat.

"Ech hu geléiert, méi fein mat mir selwer ze sinn"

Wärend den Therapien, déi si géint hire Kriibs misst matmaachen, war fir d'Kim Schortgen ëmmer kloer: Wann dat heite bis eriwwer ass, da ginn ech nees zeréck a mäin aalt Liewen. Mä obwuel et hir scho kuerz no der leschter Chemotherapie nees e gutt Stéck besser gaangen ass a si och virum Enn vun hirem Krankeschäin nees deels schaffe gaangen ass, huet si séier gemierkt: Esou wéi virdrun, gëtt et wuel ni méi.

"Dat Liewen, dat ech hat, sinn ech iwwerzeegt, kréien ech net méi erëm. Do sinn ech nach amgaang, den Deuil dovunner ze maachen." D'Liewenskonscht besteet fir d'Kim Schortgen elo doran, sech un déi nei Realitéit unzepassen an eng nei Definitioun fir sech selwer ze fannen. "Deeler vu mengem ale Liewe sinn nach do, sinn amplifiéiert. Mat aneren Deeler hunn ech ofgeschloss. Ech sinn net méi déi nämmlecht Persoun, déi ech war."

Obwuel de Changement aus enger schwéierer Period an hirem Liewe kënnt, ka si deem vill Positives ofgewannen. "Fir mech hunn ech elo ganz nei Weeër fonnt. Wann een et bis zouléisst, ee Kapitel ofzeschléissen, da ginn nei Dieren op." An och hiren Ëmgang mat sech selwer huet sech geännert, elo wou si sech selwer an engem méi vulnerabelen Zoustand kennegeléiert huet. "Ech hu geléiert, méi fein mat mir selwer ze sinn."

Nom Enn vun der Chemo. / © Kim Schortgen

Frënn a Famill ware fir si op hirem Wee eng grouss Stäip, an och de Kontakt mat anere Betraffene war hir eng Hëllef. An awer mierkt d'Kim Schortgen, datt nach vill Leit Beréierungsängscht mam Kriibs hunn. "Ech mierken dat elo duerno: et ass ee groussen Tabu. Kriibs, Doud, do fillt net jidderee sech wuel domat." An och d'Verständnis, datt si mam Enn vun hirem Krankeschäin trotzdeem op villen Deeg mat den Nowierkunge vu Krankheet an Therapie ze kämpfen huet, wier an der Gesellschaft net ëmmer do.

Ma den Haaptmessage, deen d'Kim Schortgen iwwert dësen Interview wëll weiderginn, ass dësen: "Gidd ären Depistage maachen. Dat ass ee sech selwer schëlleg, dat ass ee sengem Entourage schëlleg, dat ass ee senger Famill schëlleg. Do sinn ech einfach emol esou frech, dat fir déi aner Leit matzebehaapten."