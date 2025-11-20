"All Bierger soll een Accès zu héichwäerteger medezinescher Versuergung kréien"
Dat huet d’Gesondheetsministesch Martine Deprez um Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber betount.
"Eise Gesondheetssystem baséiert dorop, datt all Bierger e gläichberechtegen Zougang zu enger héichwäerteger medezinescher Versuergung kritt an dat soll och esou bleiwen!". Dat sot d’Gesondheetsministesch, nodeems d’Carole Hartmann vun der DP eng erweidert Fro iwwert d’Erweiderung vu medezinescher Versuergung ausserhalb vun de Spideeler gestallt huet.
Et wier enorm wichteg, weider eenheetlech Tariffer ze behalen, sou d’CSV-Ministesch an déi missten och weider am Kader vun engem konventionéierte System zesumme mat de Sozialpartner geréiert ginn. Fir d’Waardezäite vun de Patienten ze verkierzen, wieren eng Partie Changementer virgesinn. Bis Enn dës Joers erwaart sech d’Martine Deprez, datt déi och an der Chamber gestëmmt ginn. Da wieren zum Beispill och manner komplex Interventiounen un der Haut oder den Ae baussent de Spideeler méiglech.
Ufank 2026 soll dann och d’Spidolsgesetz modifiéiert ginn, wouduerch d’Dokteren eng Demande kënnen eraginn, fir Aktivitéite baussent dem Spidol ze maachen, awer ënnert den nämmlechte Konditiounen an och mat der nämmlechter Finanzéierung wéi dat aktuell fir d'Klinicke gëllt. Fir de Patient géif alles weider iwwert d'CNS lafen, huet d'Gesondheetsministesch verséchert an nach ënnerstrach, datt d'Spideeler heiduerch net geschwächt ginn, mee virun allem d'Waardezäite fir d'Leit manner laang ginn.