CSV an DP misste beim Koalitiounsaccord d'Voleten Nohaltegkeet, Klima, Ëmweltschutz a Mënscherechter berécksiichtegen.

Dësen Appell huet de Cercle de coopération vun de Lëtzebuerger ONGen e Freideg de Moien op enger Pressekonferenz lancéiert.

D'Politik misst derfir suergen, dass all d'Wirtschaftsacteuren a virun allem och de Finanzsecteur responsabiliséiert ginn, esou de Jean-Louis Zeien: "Et geet net duer mat fräiwëllege Moossnamen an et gi genuch Beispiller vu Social- oder Greenwashing. Mir brauchen eng Ekonomie, zu där an de kommende 5 Joer de Respekt vun de Mënscherechter, den Asaz géint de Klimawandel an d'Erhale vun der Biodiversitéit an der Ëmwelt och wierklech dozougehéiert."

Jean-Louis Zeien: Fräiwëlleg Moossname ginn net duer

Des Wäerter misste Bestanddeel vun der DNA vun der Wirtschaft ginn, virun allem och bei de Wirtschafts-a Finanz-Relatiounen op internationalem Plang.