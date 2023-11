Déi Lénk fäerte beim Thema Gläichberechtegung vun der Fra eng ze konservativ Politik vun der warscheinlech nächster Regierung.

D‘Acquise wiere fragil. 60% vun den Affer vun haislecher Gewalt wiere Fraen, soen Déi Lénk. Et hätt ee Lacunnen an der Gesetzeslag identifizéiert a festgestallt, datt et géing un Donnéeë feelen. Et wier ze bedaueren, datt parlamentaresch Froe vun der Deputéiert Nathalie Oberweis nach net beäntwert wieren.