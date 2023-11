Zanter e Mëttwoch ass d’Wanteraktioun um Findel op. Do kritt een e Bett a moies och Kaffi a mëttes e waarmt Iessen.

Eis RTL-Reporterin war en Donneschdeg de Moien op der Plaz. Déi éischt Nuecht wier gutt verlaf, sot déi Responsabel Cyrielle Chibaef. 80 bis 100 Leit waren do, 250 Better gëtt et am Ganzen.

Besonnesch wann et méi kal gëtt, komme méi Leit.

© Fanny Kinsch / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Jiddereen, dee kënnt, kritt och e Bett. Et gëtt keen Ënnerscheed tëscht de Leit gemaach.

Mëttes ass d'Wanteraktioun vun 12 bis 16 Auer op. Nieft dem Iesse ginn et kleng Aktivitéiten an et kann ee sech e bëssen ausrouen.

Am Prinzip dauert d'Wanteraktioun bis de 15. Abrëll.