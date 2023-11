Aacht fréier Ministeren ginn assermentéiert, genee wéi 13 Suppleanten, déi fir déi nei Regierungsmemberen noréckelen.

Wann en Dënschdeg de Mëtteg 21 gewielt Deputéiert vereedegt sinn an en neie President gewielt ass, erwaart d'Deputéiert mat véier Sëtzungen direkt eng gutt gefëllt parlamentaresch Schaffwoch.

Et ass déi lescht Charge fir den Interims-Chamberpresident Michel Wolter: d'Assermentatioun vun 21 Deputéierten. Dëst si virop déi aacht fréier Ministeren, déi net méi an der neier Regierung vertruede sinn. Fir déi Gréng: de François Bausch, d'Sam Tanson an d'Joëlle Welfring, a fir d'LSAP d'Taina Bofferding, de Franz Fayot, de Georges Engel, de Claude Haagen an d'Paulette Lenert.

13 Suppleanten ersetzen dann d'Deputéiert, déi an d'nei Regierung genannt goufen.

Fir de Luc Frieden, d'Elisabeth Margue an de Serge Wilmes sinn dëst bei der CSV de Stater 1. Schäffe Maurice Bauer, de Schäffe Laurent Mosar an de Walfer Schäffen Alex Donnersbach.

Am Südbezierk réckele fir d'Ministere Roth a Mischo d'Suessemer Schäffen Nathalie Morgenthaler an d'Diddelenger Conseillère Françoise Kemp no, wärend am Norden de Jeff Boonen fir d'Agrarministesch Martine Hansen noréckelt. D'Buergermeeschtesch vu Rouspert/Mompech Stéphanie Weydert ersetzt iwwerdeems den Inneminister Léon Gloden.

Bei der DP réckelen am Zentrum de Walfer Conseiller Guy Arendt an de Stater Schäffe Patrick Goldschmit fir d'Ministere Bettel a Backes no. Am Süden ersetzen d'Péitenger Conseillère Barbara Agostino an déi fréier Tennisspillerin Mandy Minella d'Ministere Meisch an Hahn.

Am Oste réckelt de Lënster Schäffe Gilles Baum no, deen och nees wäert d'DP-Fraktioun iwwerhuelen. Am Norde muss bei der DP keen noréckelen, wëll de neie Kulturminister Eric Thill net direkt gewielt gi war.

Op Oppositiounssäit gëtt mam Käerjenger LSAP-Schäffen Yves Cruchten just haut een Deputéierten nei vereedegt, wëll de Jean Asselborn säi Mandat net unhëlt.

Déi nei constituéiert Chamber wielt dann en neie Chamber-Büro a mam Claude Wiseler an der Successioun vum Fernand Etgen en neie Chamberpresident, deen dann och eng Ried wäert halen - déi eenzeg um Ordre du Jour.

E Mëttwoch dann ass d'Regierungsdeklaratioun vum Luc Frieden um 14 Auer, éier dann de ganzen Donneschdeg iwwer d'Debatten doriwwer sinn a mer e Gefill vun der neier Oppositioun wäerte kréien. Mam engem Vertrauensvott schléisst dës Chamberwoch dann of.

D'Ried en Dënschdeg de Mëtteg vum neie Chamberpresident Wiseler an den Discours e Mëttwoch vum Premier Frieden streame mer live op RTL.lu.