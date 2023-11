Niewent positive Punkten, wéi d'Unerkennung vu bestoende Pläng fir eng nohalteg Entwécklung, géif et am Koalitiounsvertrag awer kloer Schwaachstelle ginn.

Dass beispillsweis den Nationalen Naturschutzplang (PNPN3) net a Fro gestallt gëtt a sech säitens der Regierung zum Nationalen Energie- a Klimaplang , sou wéi zu der Strategie am Beräich Mobilitéit bekannt gëtt, begréisst de Mouvement écologique an engem Schreiwes.

Och géif de Koalitiounsvertrag wichteg konkret Aussoen an Instrumenter beinhalten. Dozou gehéieren de Support vun der nationaler Landwirtschaft an allen ëffentleche Kantinnen, Hëllefen am energeetesche Beräich fir Stied mat wéineg finanzielle Mëttel, d'Begréngung vun Uertschaften oder de Wëllen méi Solar-Anlagen op nei Bauten z'installéieren, fir da just eng Partie ze nennen. Hei gëtt säitens dem Mouvement écologique betount, dass et vill a breet gefächert Instrumenter am Accord ginn, och wann dës a wäiten Deeler net detailléiert ausgefouert sinn.

Ma wat sech awer negativ wéi e "schwaarz-bloe Fuedem" duerch de Koalitiounsaccord géif zéien, wier en ze vill "pragmateschen" Ëmwelt- an Naturschutz. Et wier dohier net kloer, ob d'Regierung sou weider fuere wéilt wéi bis ewell a plooschtere wéilt, ouni awer fundamental Ëmzedenken oder ob een effektiv d'Drénglechkeet vun der Klima- a Biodiversitéitskris erkannt hätt.

Dës Krise kéinten dem Mouvement no net mat enger pragmatescher Approche geléist ginn, vill méi wiere "séier a strukturell Reformen" néideg, dat well den Zäitraum deen een zur Dispositioun hätt, extrem kuerz wier. Eng grondsätzlech Weichestellung géif am Koalitiounsaccord vun der neier Regierung net ausgeschloss ginn, ma dëst géif awer och net konsequent ugestrieft ginn. Op alle Fall wier dovunner näischt am Accord z'erkennen.

Dat komplett Schreiwes vum Mouvement écologique zum Koalitiounsaccord vun der neier Regierung, fannt der hei!