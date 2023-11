Hei geet ëm en 42 Joer alen Däitschen an e 24 Joer ale Kroat, déi op Grond vun engem europäesche Mandat d'Arrêt gesicht goufen.

Géint den däitsche Staatsbierger louch e Mandat d'Arrêt säitens dem Parquet Saarbrécken vir, ënnert anerem wéinst Menacen, der ëffentlecher Opfuerderung zu Strofdoten, der Volleksverhetzung an dem Benotzen vu Kennzeechen vu verfassungswiddregen Organisatiounen. Nodeems Lëtzebuerg de Mann un déi däitsch Kolleegen iwwermëttelt huet, gouf hien säitens engem Riichter an d'JVA Saarbrécken transferéiert.

De 24 Joer ale Kroat gouf säitens den Autoritéiten zu Saarbrécken am Kader vun engem Abroch an enger Wunneng gesicht. Him gëtt virgehäit am Dezember 2022 an eng Wunneng bei Saarlouis agebrach ze sinn. Hei huet hien e Portmonni, eng Partie verschidde Mënz an 3 gëlle Réng mat Pärelen an Diamanten am Wäert vun iwwer 35.000 Euro geklaut ze hunn.

Béid Persoune goufen um Grenziwwergang "Wasserbilligerbrück" un déi däitsch Police iwwerginn.