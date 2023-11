Da mellt de CGDIS och nach eng Persoun, déi an der Stad ugestouss gouf.

En Dënschdeg kuerz viru Mëtteg kruten d'Ekippe vum CGDIS en Feier an engem Keller zu Esch gemellt. D'Ekippe vun Esch a Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz am Asaz. Fënnef Leit koumen no dësem Brand fir eng Kontroll an d'Spidol.

Géint 14 Auer gouf dann um Lampertsbierg eng Persoun ugestouss, déi dono och an d'Spidol koum. D'Stater Rettungsdéngschter waren am Asaz.