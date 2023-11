Legitim Defense, dat gouf am Appellsprozess géint e fréiere Polizist festgehalen.

Den deemools 23 Joer ale Mann hat viru 5 Joer zu Bouneweg op en Autofuerer geschoss, dee sech enger Kontroll widdersat hat. An éischter Instanz war den Ugekloten Ex-Polizist zu 5 Joer Prisong verurteelt ginn, 3 dovunner op Sursis. Am Prozess ass et ënner anerem ëm d’Fro gaangen, ob et sech ëm Noutwier gehandelt huet, oder eben net.

D’Faite ginn op den 11. Abrëll 2018 zréck. Den Autofuerer hat trotz Uerder vun der Police säin Auto net gestoppt. Hie war op de Polizist duergefuer, deen aus sengem Déngschtwon geklomme war an de Fuerer viséiert hat. De Beamten huet 3 Schëss ofginn. Een dovunner huet den deemools 51 Joer alen Hollänner getraff, de Mann hat net iwwerlieft.

Am Appellsprozess goufen och d'Uspréch vun de Parties civilen zeréck gewisen.

Den Affekot Philippe Penning sot, dass säi Mandant de Policedéngscht verlooss hätt, well e sech vu senger Hierarchie net genuch ënnerstëtze gefillt hätt. Hie géif mëttlerweil an enger anerer staatlecher Institutioun schaffen.