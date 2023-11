Dës lokal Police soll dem Buergermeeschter ënnerstoen, wär awer weider Deel vum Police-Corps, sou de Policeminister Léon Gloden e Mëttwoch op eiser Antenn.

Eng Opdeelung wéi et fréier war mat Police a Gendarmerie géif et also net ginn. D'Gemengepolice soll ënnert dem Uerder vum Buergermeeschter fir Uerdnung suergen an och Strummerte kënnen op de Policebüro huelen, wa se zum Beispill viru Geschäfter leien.

Eng gutt Nouvelle fir d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, déi jo rezent d'Biedelen zu verschiddenen Auerzäite verbidde wollt: „Et kann een net op der enger Säit soen, de Buergermeeschter ass responsabel fir d'Sécherheet, d'Uerdnung an d'Proprietéit a senger Stad ze suergen, mee ëm da keng Moyene ginn, fir dat ze garantéieren."

Eng Gemengepolice ass och fir d'Policegewerkschaft SNPGL denkbar, mee et freet ee sech, wéi dat konkret funktionnéiere soll, wou et jo lo schonn e Personalmanktem bei der Police gëtt. Et misst een oppassen,dass d'Lokalpolice déi selwecht Ausbildung hätt wéi déi regulär Beamten an dass een duerno och wierklech méi Beamten hätt. Nach hätt d'Gewerkschaft den neie Policeminister net gesinn, hofft awer op eng Entrevue.

An der Stat verschwanne privat Sécherheetsbeamten einstweilen net, d'Gemeng hofft op eng besser Zesummenaarbecht mat der Police bis genuch Beamten do sinn an dass een d'Biedelverbuet awer nach duerchkritt.