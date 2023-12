Fir dëse Projet vun enger digitaler Identitéit am Grand-Duché an d'Liewen ze ruffen, hu sech 4 grouss Lëtzebuerger Entreprisen zesummegedoen.

LuxID bitt e gratis securiséierte Login, deen een dann op de verschiddene Sitten an Applikatioune kann notzen, déi um Projet deelhuelen. Domat sollen d'Utilisateuren d'Liewe méi einfach gemaach kréien, well se just nach ee Login brauchen, amplaz separat Login'e fir all eenzele Site. Et muss ee sech dann och just 1 mol aloggen, an dat gëtt da gespäichert op de Sitten, respektiv den Appen. Deemno muss ee sech net nach e weidere Login mat Passwuert verhalen.

D'User vu LuxID kënnen hir perséinlech Donnéeë selwer geréieren an hiren Accès transparent kontrolléieren, am Aklang mat den Dateschutzbestëmmungen, heescht et am Pressecommuniqué.

All d'Informatioune vu LuxID ginn zu Lëtzebuerg am Datazenter vun der POST stockéiert. Et gëtt dann och eng Zesummenaarbecht mat LuxTrust, dëst fir de Fall, wann een e besonnesch sécheren Accès op e Site brauch.

LuxID soll eng alternativ Léisung sinn zu Login-Systemer, wéi ee se scho vun aneren Ubidder an de soziale Medie kennt, wéi z.B. Facebook oder GMAIL. Nieft de Grënnungsmembere sollen och aner Entreprisen zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun vum neie Login-System profitéiere kënnen. Fir kleng Entreprisë mat wéineg User ass de System dann och gratis.