Viru genee engem Joer huet e Feier an enger Residence e klenge Bouf d'Liewe kascht. Ee Joer méi spéit ass nach villes onkloer.

Et war an der Nuecht vum 6. Dezember, wéi an der Gemeng Keel e Feier an engem Haus ausbrécht. 23 Persoune liewen an dëser Residence. Méi wéi 80 Mann vum CGDIS sinn déi Nuecht zu Keel am Asaz. Fir ee vun den Awunner, e klenge Bouf vu 6 Joer, kënnt awer all Hëllef ze spéit. Et ass en tragesche Virfall, deen net nëmmen e puer Familljen hiert Doheem kascht huet, mä och e Mënscheliewe gefuerdert huet.

Den Dag selwer sinn d'Bewunner an engem Hotel ënnerbruecht ginn, krute Bonge fir Hygiènesproduiten ze kafen a krute Kleedung vun der Keel-Téitenger Kleederstuff, wéi d'Gemeng Keel-Téiteng réckbléckend erzielt. Iwwert d'Sozial Medie gëtt no Spende gefrot. Souwuel Miwwele, Kleeder wéi och Sue fir d'Bewunner gi gesammelt. Am spéidere Verlaf këmmert sech den Office sociale ëm déi Betraffen. "Zwou Famillje si bei eis an der Gemeng a Wunnengen ënnerkomm, déi fir esou Fäll fräi stinn. Anerer sinn an de Gemengen Esch a Schëffleng ënnerkomm", esou eng Spriecherin vun der Gemeng Keel-Téiteng. De Kontrakt vun den zwou Familljen an der Käler Gemeng leeft nach bis d'nächst Joer.

D'Geldspende sinn deemools iwwert d'a.s.b.l. KälTéiteng hëlleft gesammelt ginn an op déi 22 Betraffe verdeelt ginn. Bal 70.000 Euro waren zesummekomm.

Enquête leeft?

Wat d'Feier déi Nuecht am Haus zu Keel ausgeléist huet, konnt de Parquet eis bis ewell nach net soen. "An Tëschenzäit si verschidden Expertise fäerdeg. Dovun ofgesinn ass et awer esou, dass nach eng Partie Devoiren, also Aarbechten, um Niveau vum Untersuchungsriichter ausstinn an d'Instruktioun nach eng gewëssen Zäit wäert brauchen", sou hire Spriecher.

Och d'Gemeng Keel-Téiteng konnt dozou keng Stellung huelen. D'Haus mat e puer Wunnunitéiten ass aktuell ëmmer nach ofgespaart. "Dat ass fir, dass keen einfach erageet. Et ass jo schliisslech e privaten Terrain", sou d'Erklärung vun der Gemeng.

D'Haus wäert awer deemnächst ofgerappt ginn, d'Gemeng huet nämlech eng Autorisatioun dofir ausgestallt. Wéini genee dat geschitt, ass awer net gewosst.