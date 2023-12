De méi strenge Platzverweis an der Stad kënnt an zwar esou, wéi et de Stater Conseil ugangs vum Joer virgesinn hat.

Um Méindeg ass et also ee Revirement an deem kontrovers debattéierten Dossier.

Deemno huet den neien CSV-Policeminister Gloden eng Decisioun vu senger Virgängerin Taina Bofferding réckgängeg gemaach, sou datt d'Police opdrénglech Heescherten an Zukunft kann zu bestëmmten fixéierten Zäiten interpelléieren a froen, hir Plaz ze verloossen.

D'Stater Gemeng wollt hiert Police-Reglement op dësem Punkt méi streng maachen, eppes, wat d'Ministesch Bofferding awer net acceptéiert hat.

Lo ass et de Minister Gloden, deen deemno op dee selwechte Wee wéi d'DP-CSV-Koalitioun um Knuedler geet, sou datt de Platzverweis um Stater Territoire vun nächster Woch u kann spillen.

Wéi d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer am Stater Gemengerot sot, wéilt een domat cibléiert géint Heescherten virgoen, déi an organiséierte Gruppen agéieren.

D'Lydie Polfer

Mat der Decisioun vum Policeminister Gloden, datt et zu engem méi strenge Platzverweis an Heescheverbuet an der Stad kënnt, ass et domat net méi néideg, datt d'Stater Gemeng juristesch géint e Refus vun der Ex-Ministesch Bofferding virgeet.