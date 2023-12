Dat seet d'Sonja Casquilho-Weiland. Hir Enkelin ass no zwee Joer Kampf géint de Kriibs u Leukemie gestuerwen.

Zanter dem 7. Oktober 2010 ass fir d’Sonja Casquilho-Weiland an hir Famill vun Diddeleng näischt méi ewéi virdrun. No zwee Joer Kampf géint de Kriibs ass hir Enkelin, d’Lara, am Alter vun 12 Joer gestuerwen. Mat 10 Joer gouf beim jonke Meedche Leukemie diagnostizéiert. "De Buedem ënnert de Féiss verluer"

Fir d’Famill vum Lara war dës Diagnos e Schock. Bannent Sekonne war näischt méi ewéi virdrun.

"Tëscht Lëtzebuerg a Bréissel gelieft"

Zwee Joer laang ass d'Sonja Casquilho-Weiland mat hirer Famill tëscht Lëtzebuerg a Bréissel hin an hier gefuer. D'Lara louch an der Belscher Haaptstad am Spidol. Et war eng batter Zäit, wou vill Tréine gefloss sinn.

"D'Lara huet bis zum Schluss gekämpft"

"D'Lara huet eis motivéiert", sou erzielt d'Boma vum Lara eis iwwer hir Zäit zesumme mat hirer Enkelin am Spidol. "Et huet ni geklot", sou d’Sonja Casquilho-Weiland am RTL-Interview.

"Boma, hëllef du de kriibskranke Kanner"

Dat war dem Lara säi leschte Wonsch u seng Boma. An dëst huet d’Sonja Casquilho-Weiland sech zu Häerz geholl. Zanter dem Dezember 2011 a bis haut ass si mat hirer Famill op all Chrëschtmaart zu Diddeleng dobäi. Op dës Manéier sammelt si Sue fir de gudden Zweck. Ronn 47.000 Euro sinn zanterhier zesummekomm. D'Sue si fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner. Dës Associatioun huet der Famill vum Lara wärend senger Leukemie vill gehollef.

Duerch dëse Geste vum Sonja Casquilho-Weiland an hirer Famill lieft d'Lara an hiren Häerzer weider.

Nach bis dëse Sonndeg, 17. Dezember dauert de Chrëschtmaart zu Diddeleng. D'Sonja Casquilho-Weiland mat hirem Gebäck a Lotterieslouse fënnt een op der Gemengeplaz. All Don ass wëllkomm.