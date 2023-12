Vun e Freideg un ass an der Stad d'Policereglement iwwert d'Heeescheverbuet a Kraaft.

Den Inneminister Gloden hat d'Decisioun vu senger Virgängerin Bofferding géint esou e Verbuet gekippt. Deemnächst soll de Platzverweis och op nationalem Plang en neie legale Kader kréien.

D'LSAP bleift an deem Kontext op de Barrikaden. D'fréier Ministech Taina Bofferding ass weider dovunner iwwerzeegt, dass si juristesch richteg louch, wéi se virun engem décken hallwe Joer d'Entscheedung géint dat Stater Policereglement geholl hat.

Hir Haaptargumenter waren, dass ee Policereglement esou ee Verbuet nëmme ka virgesinn, wann eng Gefor fir den ëffentleche Raum besteet oder nach, dass eng Gemeng per Reglement net méi wäit ka goen, wéi déi national Gesetzgebung.

Géint der Ex-Inneministesch hiren Nee hat d'Stater Buergermeeschtesch d'Verwaltungsgeriicht saiséiert. Dat ass elo mat der Decisioun vum neien Inneminister hifälleg.

De Léon Gloden hätt hei Minister a Riichter gespillt, amplaz de Verdikt vum Verwaltungsgeriicht ofzewaarden, kritizéiert d'Taina Bofferding.

Den LSAP-Parteichef Dan Biachalana reprochéiert dem Léon Gloden eng Zort neie Schnéi-Kinnek ze sinn, deen net géint d'Aarmut, mä géint déi Äermst virgeet . Repressioun amplaz Preventioun.

D'LSAP freet ënnert anerem eng Aktualitéitsstonn an der Chamber a fäert, dass de Platzverweis geschwë generell am Land gëlle kéint. Intressant wier do d'Konformitéit mat der neier Verfassung an dem Aschränke vun de Libertés publiques.