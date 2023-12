Den Internet gëtt virun allem fir de Kontakt mat Frënn a Famill genotzt, awer och fir sech iwwer d'Aktualitéit z'informéieren a sech net ze langweilen.

Jonker benotzen den Internet virun allem fir mat Frënn a Famill a Kontakt ze bleiwen. Zwee Grënn sinn awer och sech iwwert national an international Aktualitéit z'informéieren a fir sech net ze langweilen. Dat geet aus enger Enquête vum Statec ervir.

Jonker tëschent 16 a 24 Joer sinn deemno déi, déi am meeschten den Internet notzen, fir sech net ze langweilen - 67 Prozent hunn dat als Grond uginn. Bei deene vu 25 bis 34 Joer hunn dat nach d'Hallschent vun de Befroten als Grond genannt, bei deenen Altersgruppen driwwer geet et progressiv erof.

D'Ursaachen, aus deene Jonker vu 16 bis 24 online ënnerwee sinn, hänken och vun hirer Situatioun of - fir déi am Chômage ass d'Oflenke vun der Langweil d'Haaptmotiv, dat jiddereen uginn huet, dee gefrot gouf, awer och d'Jobsich, fir déi, déi schaffen oder an der Schoul respektiv op der Uni sinn, geet et virun allem ëm de Kontakt mat der Famill a Frënn.