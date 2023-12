E Samschdeg géint 2.50 Auer ass eng Persoun an enger schroer Kläpperei déidlech verwonnt ginn.

D'lescht Nuecht gouf zu Péiteng an engem Restaurant-Disco eng Persoun déidlech blesséiert. Dat confirméiert d'Police op Nofro vun RTL. An engem ganz kuerze Schreiwes heescht et géint 2.50 Auer wier eng Persoun an enger Kläpperei ëm d'Liewe komm.

Persounen, déi am Etablissement "Champs Elysées" zu Péiteng waren an Aussoen zu de Faite kënne maachen, respektiv Opname mat hirem Handy gemaach hunn, si gebiede sech bei der Police Judiciaire ze mellen.

Déi kann een iwwert dës Email Adress areechen.

spj.ip-info@police.etat.lu