Op Stiefesdag waren d'Rettungsdéngschter bei 4 Accidenter an den Asaz geruff ginn.

Géint 16.40 Auer war zu Rolleng an der Avenue de l'Europe en Auto an de Gruef gefuer. 5 Persoune goufen hei blesséiert. D'Ambulanzen aus den Asazzentere Péiteng, Suessem-Déifferdeng an Esch, grad ewéi d'Pompjeeë vun Péiteng a Käerjeng waren am Asaz.

Um 18.12 Auer hate sech zu Leideleng an der Rue Leo Laval zwee Autoen ze pake kritt. Hei goufen zwou Persoune blesséiert. D'Ambulanz an de Samu aus der Stad an d'Pompjeeën aus der Stad a vu Leideleng waren op der Plaz.

Jeeweils ee Blesséierte gouf et dann, wéi sech géint 19.10 Auer op der N7 a kuerz virun 20 Auer zu Miersch jeeweils zwee Autoen ze pake kruten.

Gréissert Feier zu Esch-Uelzecht

Ee gréisseren Asaz fir d'Rettungsdéngschter gouf et dann, wéi kuerz virun 23 Auer e Feier an engem Gebai an der Rue d'Audun zu Esch-Uelzecht ausgebrach war. D' fräiwëlleg Pompjeeë vun Esch, Monnerech, Keel, Suessem-Déifferdeng, Péiteng, Beetebuerg, Réiser, aus der Stad, vun Dippech a vu Rëmeleng an d'Beruffspompjeeë vun der Stad Lëtzebuerg waren am Asaz, fir d'Feier ze läschen. Et blouf beim Materialschued.

Wien am Zesummenhang mam Feier eppes Verdächteges gesinn huet, ass gebieden, sech bei der Police vun Esch ze mellen.

Scho géint 19.30 Auer war et zu Wuelmereng hannert der franséischer Grenz zu engem Kamäibrand komm. Hei goufen d'Pompjeeë vun Diddeleng an den Asaz geruff.