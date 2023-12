An der Lëtzebuerger Strooss zu Nidderkäerjeng huet eng Policepatrull 2 Leit no engem Vol an engem Supermarché matgeholl.

Déi geklaute Saachen, och därer vun Déifställ aus der vergaangenen Deeg, goufe saiséiert. Ee Mann koum an de Centre Socio-Educatif de l'Etat. Den anere Mann gouf verhaft a koum um Freideg bei den Untersuchungsriichter.