Nom ville Reen an de leschten Deeg falen zwar d'Peegele vun de Flëss, ma plazeweis steet nach massiv Waasser, wéi zum Beispill zu Mamer.

Wéi d'CFL e Freideg an engem Schreiwesmatdeelen, steet den ënnerierdesche Passage vum Quai Mamer-Lycée komplett ënner Waasser. Betraff sinn deemno och d'elektresch Installatiounen.

Den Ament géif een d'Waasser erauspompelen an et gëtt gehofft, dass de Passage bis den 8. Januar nees accessibel ass, dat heescht, wann d0Schoul nees un ass. Falls dat bis dohin net ëmsetzbar ass, wäerten Busser agesat ginn, déi vum Arrêt Bartreng-Gare aus bis den Arrêt Josy Barthel sollen am 30-Minutten-Takt zirkuléieren. Dat vu moies 5.35 Auer un.