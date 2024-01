Och wann déi meescht Leit sech komplett vun enger Infektioun erhuelen, musse sech 10 % vun den Infizéierte mam Long Covid ploen.

Hei halen d’Symptomer méi wéi 3 Méint no der Contaminatioun nach ëmmer un. Si bleiwen iwwer Woche bestoen an manifestéiere sech ëmmer wieder. Eng Post-Covid-Ekrankung ka méi wéi 200 verschidde Symptomer opweisen. Mat am meeschte kämpfe Betraffener awer mat enger extremer Middegkeet a mat Konzentratiounsschwieregkeeten. Ma dat erschwéiert d’Therapieméiglechkeeten.

Fir verschidde Betraffener ass et e laange Leidenswee. Deels kënne se laang Zäit net méi schaffen an och hirem alldeegleche Liewen net méi sou nogoen, wéi si dat virdru kannt hunn. Mir hu mat 3 Leit iwwert hire Leidenswee geschwat