Polizisten, uniforméiert an an zivil, wäerte verstäerkt an der Stad ënnerwee sinn a kontrolléieren, ob dat neit Policereglement agehale gëtt.

Dat seet, datt op verschiddene Plazen a Stroossen an der Uewerstad an op der Gare tëscht moies 7 an owes 22 Auer all Form vun heesche verbueden ass. Also ass d’Police ugehalen all Heeschert ze sanktionéieren. Wat domat geschitt, dierft beim Parquet leien. U sech ass jo ëmmer nees betount ginn, datt déi aggressiv oder organiséiert Heescheleit viséiert sinn. Den Text vum Policereglement seet awer eppes aneres. Links Et kann een d'Leit net mat ewech huelen, esou d'Marlène Negrini