De SAMU huet um Freideg missen an den Asaz, well an der rue du Mercier an der Stad eng Persoun vun engem Bus ugestouss a blesséiert gi war.

Den Accident war kuerz virun 13.30 Auer. Am Trafic-Info vum ACL war ze liesen, dass bis kuerz viru 15 Auer d'Strooss op där Plaz blockéiert war.