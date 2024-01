Zu Diddeleng koum et e Samschdeg am Nomëtteg zu engem versichten Iwwerfall, annerhallef Stonn drop war en zweete Virfall.

Géint 14 Auer huet en onbekannte Mann an engem Hannerhaff an der Rue de la Libération versicht enger Fra d'Posch ze klauen. Si gouf dobäi op franséisch ugeschwat, ier hien d'Posch wollt fortrappen. Dëst ass him allerdéngs net gelongen an hien huet zougeschloen. Den Onbekannten ass dono geflücht. D'Affer koum blesséiert an d'Spidol.

D'Police sicht hei no Zeien. Jiddereen, deen eppes gesinn huet, soll sech um Policebüro vun Diddeleng per E-Mail op Police.DUDELANGE@police.etat.lu oder um (+352) 244 69 1000 mellen.

Beim Täter handelt et sech der Police no ëm e Mann vu ronn 30 Joer, hien ass 1,70 bis 1,75 Meter grouss an huet e schwaarze Vollbaart. Hien huet e brongen Teint a fëmmt. Hien hat eng schwaarz Mutz souwéi eng däischtergréng Jackette, eng däischter Box a schwaarz Händschen un.

Méi spéit géint 15.30 Auer koum et zu engem weidere Virfall, dës Kéier op der Place Jean Fohrmann. Eng Persoun war vun dräi Onbekannten no engem Gefier gefrot ginn, ma kuerz drop huet ee vun hinnen dem Affer e Been gestallt. Nodeems dëst op de Buedem gefall a verletzt ginn ass, hu si eng Sacoche geklaut a si fortgelaf. Eng direkt ageleete Sichaktioun war negativ, Ermëttlunge goufe lancéiert.