Wéinst engem Asaz vun de Rettungsdéngschter op der Héicht vu Bieles-Zolwer, ass den Zuchtrafic tëscht Esch an Déifferdeng ënnerbrach.

Et ginn Ersatzbusser tëscht Esch an Déifferdeng agesat. D'Zich zirkuléiere weider tëscht der Stad an Esch, grad ewéi tëscht Péiteng an Déifferdeng.

D'Passagéier solle sech via de Site www.cfl.lu informéieren.

Et ass aktuell net gewosst, wéi laang den Trafic wäert ënnerbrach sinn.

Am Bulletin vum CGDIS ass ze liesen, dass géint 7.43 Auer eng Persoun zu Zolwer ënnert den Zuch geroden ass. Nieft dem Rettungshelikopter war eng Ambulanz vun Esch am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng an Esch.