E Mëttwoch de Mëtteg huet et op der Route d'Echternach tëscht Dummeldeng an dem Waldhaff tëscht zwee Gefierer geknuppt. Et goung lues laanscht.

Genee geschitt ass d'Accident op der N11, respektiv der Route d'Echternach tëscht Dummeldeng an dem Waldhaff, op der Héicht vun der Kräizung mam CR119 a Richtung Stafelter. Éischten Informatiounen no hu sech zwee Autoen ze pake kritt. Een dovun huet sech iwwerschloen. © Domingos Oliveira / RTL