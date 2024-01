Bis e Freideg soll d'A31 bei Thionville wéinst der geplangter Maniff vun de Bauere gespaart sinn.

De Blockage soll e Donneschdeg de Mueren um 10 Auer ufänken a soll bis e Freideg am Nomëtteg daueren. Dass et hei zu Chaos am Trafic dierft kommen, ass méi wéi warscheinlech, bei iwwer 100.000 Gefierer déi all Dag a béid Richtungen hei fueren.

Méi Informatioune ginn et bei eise Kolleege vun RTL Infos!