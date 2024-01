Wéi de CGDIS matgedeelt huet, huet d'Gemeng zu Jonglënster kuerz no Mëtternuecht Feier gefaangen.

Wéi et de Buergermeeschter Ben Ries RTL géintiwwer confirméiert huet, wier d'Situatioun ënner Kontroll, d'Feier awer nach net geläscht. Blesséierter hätt et och keng ginn. Wéi de CGDIS am RTL-Interview eis confirméiert huet, ass et ganz onwarscheinlech, datt d'Feier elo nach op d'Gebaier niewendrun kann iwwergräifen.

Feier zu Jonglënster / Maxime Gillen Live op der Plaz

Betraff, esou de Paul Schroeder, waren d'Gespär vum Gebai an domadder och d'Archive vun der Gemeng. Den Daachstull ass zesummegefall a läit op den Archiven. Géint 7.30 Auer war et och nach genau do, also an den Archive, wou d'Pabeiere gelagert ginn, wou et nach gebrannt huet.Dofir gëtt d'Gespär elo ofgebaut, fir datt een d'Archiven direkt läsche kann.

Rezent eréischt war d’Gemeng vergréissert ginn an am Mee zejoert war déi Extensioun offiziell ageweit ginn. Deen Deel wär net betraff. Dat aalt Bauerenhaus an den Deel niewendrun si concernéiert a wäerten net méi benotzt kënne ginn. Fir d'Läschaarbechte ze ënnerstëtzen, gëtt e Bagger ugefuerdert, deen eben d'Gespär a wuel och Deeler vun den Archive wäert ofdroen.

Weider heescht et vum Gemengepapp, datt d'Servicer vun der Gemeng wäerten déi nächst Deeg zoubleiwen. An engem offizielle Schreiwes vun der Gemeng steet iwwerdeem, datt d'Gemeng de Bierger matdeele wäert, a wéi enger Form a wou d'Servicer an Zukunft nees kënnen ugebuede ginn.

Wéi d'Gemeng kuerz virun 11 Auer matdeelt, gouf eng Nummer fir Urgencen ageriicht. Ënnert der Nummer 78 72 72 - 1000 kënnen d'Bierger d'Gemeng erreechen. D'Nummer soll awer ausdrécklech just am Noutfall benotzt ginn.

Kuerz virun 8 Auer de Moie gouf e Bagger organiséiert, fir d'Holz vum Daach erauszehelen, well et do drënner nach brennt. Et gëtt domat gerechent, datt den Asaz nach bis an de spéide Freidegmoien eran dauert.

Op der Plaz sinn aktuell d'Ekippe vu Jonglënster, Mensder, Hiefenech, Lëntgen, Konsdref, Manternach, Wuermer, Walfer, Steesel, Kielen, Rouspert, Biissen, Réimech an der Stad, dat mat ronn 50 bis 60 Pompjeeën. Et gëtt awer eng Relève organiséiert.