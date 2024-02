Vun de knapp 1.500 Kanner a Jonker, déi placéiert sinn, sinn 60% an Institutiounen.

Dat geet aus engem rezente Rapport vun der Unicef ervir. Domat ass Lëtzebuerg ee vu sechs Länner an der EU, wou d'institutionell Placementer d'Iwwerhand hunn. Eng Tendenz, déi ee brieche misst seet d'Unicef.

An dat ganz einfach, well e Placement an enger Institutioun negativ Auswierkungen op d'Gesondheet, d'Entwécklung an d'Wuelbefanne vun de Kanner kann hunn, erkläert de Paul Heber vun Unicef Lëtzebuerg:

"Kanner, déi a groussen Institutioune liewen, déi erliewen dacks emotional Vernoléissegung, ginn méi oft mëssbraucht an ausgebeut, wat och eng Gefor fir hir mental Gesondheet duerstellt."

Zu Lëtzebuerg wier ze begréissen, datt ee keng grouss Institutiounen huet. An awer géifen d'institutionell Placementer zu Lëtzebuerg favoriséiert ginn. Wisou dat esou ass, wier fir d'Unicef schwéier soen. Ma d'Konsequenze géif een awer kennen:

"Kanner, déi ni an eng Fleegefamill kommen, bleiwen oft an engem Zyklus dran, an deem et schwéier ass, raus ze kommen. Kanner, déi an Institutioune grouss ginn, kommen méi dacks mam Gesetz a Kontakt, hu Schwieregkeeten, sech z'integréieren a Lienen ze schafe mat anere Leit oder Kolleegen a fillen sech dacks eleng."

Wichteg wier dofir och, d'Reform vum Jugendschutzgesetz, déi an der Maach ass. Doran ass ënner anerem festgehalen, datt d'Kanner idealerweis an hirer Hierkonftsfamill kënne bleiwen:

"Wann dat net méiglech ass, da soll eng Stäerkung vun de Fleegefamillje kommen, fir sou mann wéi méiglech Kanner an Institutiounen ze placéieren. Dofir mussen och déi finanziell Ressource virgesi sinn an et muss konsequent an d'Preventioun an d'Placement a Fleegefamilljen investéiert ginn."

En anere Punkt, deen de Paul Heber nach aus dem Rapport ervirgestrach huet, ass deen, datt Kanner mat enger Behënnerung vill méi dacks an Institutioune landen an deen Taux op europäeschem Niveau de leschte Joren immens eropgaangen ass.