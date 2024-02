De Stroum kéint d'nächst Joer 60 Prozent méi deier ginn an de Gas 17 Prozent. Nämlech wann den Energiepräisdeckel Ufank 2025 net méi wierkt.

Dat geet aus dem Statec senge neiste Inflatiounsprevisiounen erfir. Sollt d’Regierung keng zousätzlech Mesuren huelen, géif d'Inflatioun 2025 dann neess op 3,3 Prozent klammen. Op Nofro sot de Wirtschafts- a Mëttelstandsminister Lex Delles, hien géif an deenen nächsten Deeg a Wochen eng Propos fir de Regierungsrot maachen, fir déi viraussiichtlech Hausse ofzefiederen. Wéi eng Zort vu Mesuren dat gëtt, konnt hien elo nach net soen.

De Moment geet d’Inflatioun zeréck. Am Januar louch den Taux op ee Joer gekuckt bei 3,4 Prozent an de Statec huet seng Previsioun fir dëst Joer no ënne revidéiert op 2,2 Prozent.

Doduerch géif eng nächst Indextranche eréischt am 4. Trimester vun dësem Joer falen. An ouni zousätzlech Mesurë wéinst den Energiepräisser wier eng nächst Indextranche am 3. Trimester 2025 fälleg.