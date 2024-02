De jonke Lëtzebuerger ass passionéiert vun Ëmweltschutz an Entwécklungshëllef a wëll um Terrain schaffen. Dofir lieft hien zënter 6 Méint am Laos.

De Fränk Peiffer ass Kooperatiounsagent fir de Laos, Vietnam a Myanmar op der Lëtzebuerger Ambassade am Laos zënter e bësse méi wéi 6 Méint. Wéi hien do gelant ass? Dat ass ass eng méi laang Geschicht. Schonn ëmmer huet de Fränk sech fir gréisser Themen interesséiert an dat net nëmmen op nationalem Niveau. Den Ëmweltschutz, de Kampf géint de Klimawandel a géint d'Aarmut a wéi dat alles zesummenhänkt, dat wollt de Fränk Peiffer wëssen.

Seng Karriär fänkt mat Stagen un. Hie war a ganz Europa ënnerwee an huet fir Organisatioune geschafft, déi sech fir d'Ëmwelt asetzen. Mee och beim Ausseministère an der Kooperatioun huet hie virun e puer Joer schonn erageluusst. An domat huet de Fränk Peiffer du seng Passioun fonnt.

"Well ech gemierkt hunn, dass Lëtzebuerg a genee dësen Themen immens aktiv ass an och eng progressiv Aarbecht mécht. Dat wosst ech virdru mol guer net an ech mengen, et ass heefeg, dass eis net bewosst ass, wat Lëtzebuerg op globaler Ebene alles sou mécht."

Fir d'éischt war de jonke Lëtzebuerger fir 6 Méint bei der UNO zu New York. De Fränk wollt no dëser Experienz och mol méi no op den Terrain. "Ech wëll onbedéngt gesinn, wéi esou Projeten an der Realitéit ausgesinn a wat d'Schwieregkeeten dann och op der Plaz sinn. An och mat de Leit interagéieren, déi Beneficiaire sinn."

Zënter August 2023 ass de Fränk dann elo am Laos am Asaz.

E Land, wat ëmmer nach klassesch Entwécklungshëllef brauch

Besonnesch misst een de Laos an der Gesondheetsversuergung ënnerstëtzten an deene jonke Laoten eng Aarbechtsperspektiv bidden, andeem een hinnen eng Ausbildung erméiglecht. An dat ass nëmmen en Deel vun der Aarbecht, déi am Laos mat Lëtzebuerger Ënnerstëtzung gemaach gëtt.

"Ech wollt einfach eng Kéier gesinn, wéi ee wierklech géint deelweis extrem Aarmut ka virgoen."

"Den Tempo vum Liewen, d'Frëndlechkeet vun de Leit, d'Klima an d'Natur ronderëm ergi fir mech einfach e ganz gesonde Liewensrhythmus."

Als relativ geréng entwéckelt Land hätt een hei awer och nach ganz vill ze maachen.

Wäit ewech vun Doheem

Esou wäit fort ze sinn vu senger Heemescht, der Famill an de Frënn ass fir de Fränk Peiffer net ëmmer einfach, mee schonn e puer Mol war hie fir e puer Méint am Ausland an huet geléiert domadder ëmzegoen.

"Ech gesi Lëtzebuerg a mäin Doheem eigentlech ëmmer als Basis. Mee hunn einfach eng immens Kuriositéit an Energie fir aner Plazen ze erliewen. [...] Esou dass d'Virfreed awer eigentlech ëmmer Iwwerhand hëlt."

De Projet Laos ass do awer e bëssen anescht. Hei huet de Fränk sech nämlech fir 2 Joer engagéiert a kéint dëst souguer verlängeren.

"De schwéiersten Deel war fir meng kleng Neveuen an Niessen, mat deenen ech super enk sinn [...] hannert mer ze loossen a se just nach 2-3 Mol am Joer ze gesinn. Domat verpassen ech och e groussen Deel vun hirer Kandheet. Do hunn ech vill dru geknat."



Et wier fir hien awer wichteg gewiescht, säin eegene Wee ze maachen. Et kéint een ni alles hunn. Ma am Laos huet de Lëtzebuerger sech awer gutt agelieft. Dat wier och dowéinst, dass d'Laoten immens frëndlech an hëllefsbereet sinn. Och wier d'Communautéit vu internationale Jonker zu Vientiane, wou de Fränk lieft, ganz kleng an de Grupp wier schonn wéi eng eege Famill.

"Mir verstinn, wéi et deenen anere geet, mir sinn och eleng vun doheem fort vun der Famill, fir der Gesellschaft hei eppes zeréck ze ginn." Dat géif et einfach maachen, sech géigesäiteg ze hëllefen.

E kloren Ënnerscheed tëscht Lëtzebuerger a Laot?

Kulturell gesinn, ginn et schonn immens Ënnerscheeder. Sou ass de Fränk een, dee seng Kolleege gären an den Aarm hëlt. Hei am Laos ass dat awer net Usus. Do verbeugt ee sech liicht mat den Hänn virun der Broscht. "Dat ass schonn en anert Zesummesinn an deem Sënn. Et ass schonn eng gewëssen Distanz do, déi mir elo sou manner hunn an Europa."

Ma eppes géif ëm dann och opfalen, wann ee rëm an Europa ass. Et wier alles vill méi séier a gestresst. "D'Kanner moies an d'Crèche bréngen, séier schaffe goen, d'Kanner rëm siche goen an owes spéit heemkommen. Et ass einfach immens vill." Am Laos wier dat net esou. Et wier einfach eng Geloossenheet do, déi dem Fränk perséinlech och einfach gutt deet.

"Hei seet een LAO PDR - Dat steet fir "LAO PLEASE DON'T RUSH" am Plaz vun "Lao People's Democratic Republic". Am Alldag an am Sënn vu mentaler a kierperlecher Gesondheet, gefält mir dat wierklech gutt."

Fir ëmmer am Laos bleiwen, kann de Fränk Peiffer sech den Ament net virstellen. Et hätt een awer seng ganz Famill doheem zu Lëtzebuerg. D'Kolleegen am Laos wieren och all nëmmen eng kuerz Period do. Mee grad doduerch géif hien déi Erfarung nach méi schätzen an all Moment genéissen.