Den 11. Februar ass den Dag vum 112, der europäescher Telefonsnummer fir Noutriff. Wat ass dann en Noutruff a wéini soll ech den 112 uruffen?

Zu Lëtzebuerg géif et e Phänomen ginn, dass d'Hallschent vun den Uriff, déi beim 112 eraginn guer keen Noutfall sinn, erkläert de Departementschef beim CGDIS Christopher Schuh am Interivew.

"Et gëtt Leit, déi uruffe fir d'Garde vu Spideeler, Apdikten, Veterinären asw. gewuer ze ginn. Dat sinn Informatiounen, déi ee ganz einfach bei eis zum Beispill um 112.lu fënnt."

Méi effikass duerch nei Technologien



Duerch nei Technologië kéint een nach méi effikass a séier Hëllef leeschten. De Christopher Schuh:

"D'Ekippe vum 112 hunn den Einsatzleitsystem zur Verfügung, dat erlaabt déi relevant Donnéeë vum Noutruff opzehuelen. Engersäits de 'Wat ass geschitt?', se ginn ënnerstëtzt vun enger Software, déi hëlleft déi richteg Froen ze stellen an de 'Wou'?, do hu mer och nei technologesch Mëttelen, fir den Noutfalluert méiglechst präzis a schnell ze lokaliséieren."

Wéi rezent den 113 ausgefall ass, huet den 112 och d'Telefone vun der Police entgéint geholl. Hei géif et eng Prozedur ginn, wann eng vun den zwou Nummeren ausfält, dass da séier ka reagéiert ginn. Fir de Christopher Schuh huet dat rezent och gutt geklappt. Wuel hätt ee méi Telefone gehat, mee et wier nach ze geréiere gewiescht.

Wie sinn d'Leit déi op den Telefon ginn?



An der Moyenne dauert et 7 Sekonnen, bis ee beim 112 opgehuewe kritt. Ronderëm d'Auer sinn d'Mataarbechter vum CGDIS am Asaz.

"Déi sinn zesummegesat aus fënnef Operateuren, dat si Beruffspompjeeën, déi komplett ausgebilt sinn um Terrain an déi eng Zousazformatioun hunn, fir Operateuren um 112 ze ginn. Dobäi kéim en Officier santé, dat ass en Infirmière, deen och 24 Stonnen an der Noutruffzentral ass, dee ka bei spezifeschen Noutfäll seng Expertise spille loossen, do den Uruff traitéieren a vläicht méi präzis nofroe fir Fäll, déi elo net onbedéngt Standard sinn an an eng Këscht passen."

Wann et gréisser Asätz gëtt kéinten d'Ekippen awer och relativ séier opgestockt ginn. Dat anert wier, dass, wann een am Viraus Wiederwarnunge kritt, ee sech deementspriechend och opstellt. Esou zum Beispill de Fall wou elo am Januar Äisree gefall ass.