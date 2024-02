Géint 13.50 Auer e Méindeg de Mëtteg, war et zu Housen op der Haaptstrooss zu engem Verkéiersaccident komm.

En Auto an e Camion waren hei aneneegerannt. De Chauffer vum Auto gouf dobäi blesséiert. Hie gouf op der Plaz versuergt an duerno an d'Spidol transportéiert. Well den Alkoholtest positiv war, krut hien de Führerschäi provisoresch ofgeholl.

E Méindegowend war enger Policepatrull dann eng Fuererin opgefall, déi iwwert dem Fueren telefonéiert hat, an dobäi mat hirem Gefier vun der Strooss ofkomm ass. Wéi d'Beamte si doropshi kontrolléiert hunn, war net nëmmen den Alkoholtest positiv, ma hiert d'Gefier war weder verséchert, nach hat et e valabele Contrôle technique. D'Beamten hunn der Fra hire Führerschäin doropshi provisoresch agezunn.