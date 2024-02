Um fréien Dënschdeg am Nomëtteg gouf der Police un der Promenade de la Sûre zu Dikrech en Abriecher gemellt.

Hie war fortgelaf, wéi en 2 Nopere bemierkt huet, ma ass du gefall a gouf vun den Nopere festgehalen. Hien huet um Mëttwoch Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Och agebrach gouf an der Nuecht op Vältesdag an eng Tankstell an der Areler Strooss zu Uewerpallen . Hei goufen Tubaksproduiten a Bijoue geklaut. D'Enquête leeft.

E weideren Abroch gouf et an e Café an der Rue de la Gare zu Lëntgen, wou d'Täter duerch d'Fënster erageklomme sinn. Geklaut goufen d'Suen aus engem Spillautomat.