MeteoLux huet fir en Donneschdeg nees eng Warnung erausginn, dat wéinst Wandvitessen tëscht 65 an 85 km/h.

Tëscht 14 Auer an 22 Auer gëllt eng Alerte jaune wéinst Wand aus westlecher Richtung mat Vitessen tëscht 60 a 75 an deels 80-85 Kilometer an der Stonn.

Wéi staark bléist de Wand?

RTL-Wiederfräsch

Déi wichtegst Zorte vun Nidderschléi fir déi nächst 3 Deeg

Quantitéit un Nidderschléi fir déi nächst 3 Deeg

HD Wiederradar - Déi lescht 3 Stonnen