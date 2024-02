De Premier Luc Frieden huet e Mëttwoch am Nomëtteg de Point virun der Presse gemaach a vun engem schwierege geopolitesche Kontext geschwat.

D'Regierung géif d'Ukrain och an Zukunft politesch, militäresch, finanziell an humanitär ënnerstëtzen. D'Ukrainer géife fir d'Fräiheet an och fir d'Wäerter kämpfen. De russeschen Ambassadeur wier vun der Regierung abestallt ginn, fir him mat op de Wee ze ginn, dass den Doud vum Alexej Nawalny an aller Transparenz misst opgekläert ginn.

Krich am Gaza

D'Lëtzebuerger Regierung wier fir eng Wafferou am Gazasträif a fuerdert och eng direkt Fräiloossung vun alle Geisele vun der Hamas.

Lëtzebuerg géif weider un enger Zweestaateléisung festhalen, och wann dat kuerzfristeg net realistesch wier. Elo misst een humanitär Hëllef leeschten.

Fir Leit aus dem Gaza géif de nämmlechte Regroupement familiale gëllen. Lëtzebuerg hätt keng Méiglechkeet, zousätzlech Leit aus Gaza opzehuelen, esou de Luc Frieden. Eng 200 Ufroe géif et ginn, mee déi géife net de Krittären entspriechen.

Länger Diskussiounen iwwer de Budget

De 6. Mäerz deposéiert de Finanzminister Gilles Roth de Budget an der Chamber. Et wier e schwierege wirtschaftleche Kontext an et géif ee weider alles maache, fir den Triple A ze halen souwéi d'Maastrichter Krittären anhalen. Den Defizit wéilt een ënner 2 Prozent halen an d'Staatsschold soll 2024 net iwwer 27 Prozent klammen.

De 4. Mäerz soll de Budget dann an engem Regierungsrot ugeholl ginn.

Nominatiounen am Corps diplomatique

Den Nicolas Mackel gëtt neien europäeschen Ambassadeur, d'Sylvie Lucas Ambassadrice zu Berlin

Da kritt d'Kooperatioun en neien Direkter mam Georges Ternes. De Christophe Schiltz, deen dat bis elo war, gëtt Ambassadeur zu Roum.

Den Direkter vun der UEL Jean-Paul Olinger gëtt neien Direkter vun der Steierverwaltung. Dat gouf dann och am Regierungsrot decidéiert.

D'Pascale Toussing hat hiert Mandat trotz Demande net verlängert kritt. Den Interim gëtt zënter Enn Dezember vum Adjoint Luc Schmit assuréiert.

Den neien Direkter Jean-Paul Olinger huet als Haaptmissioun aus der Steierverwaltung eng modern, digitaliséiert an accessibel Administratioun maachen.