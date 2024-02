De Premier deelt ewéi et schéngt d’Meenung, datt d’Qualitéit vun den Texter, déi d’Ministèren an der Chamber deposéieren, déi lescht Joren ofgeholl huet.

A senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement äntwert hien nämlech, datt d’Regierung eng “héchstméiglech Qualitéit vu Gesetztexter” wéilt.

Dowéinst wier en “interinstitutionellen Dialog” mat der Chamber a mam Staatsrot geplangt, fir ze kucken ewéi een dat kéint ëmsetzen. Eng Iddi, déi géing analyséiert ginn, wier déi vun engem “Service de légistique”.

Den CSV-Deputéierte Michel Wolter hat no de Walen am Oktober als provisoresche Chamberpresident drop higewisen, datt d’Qualitéit vun den Texter, déi d’Ministèren an der Chamber deposéieren ofgeholl hätt.

Den Nach-President vum Staatsrot Christophe Schiltz huet dat ënnert anerem hei op RTL och esou gesinn.